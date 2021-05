Ilja Kaenzig sieht VfL Bochum als Gegenentwurf

Der VfL Bochum will nach dem Aufstieg seinem bodenständigen Profil treu bleiben. Ilja Kaenzig erklärt, was den VfL auszeichnet und man die Bundesliga angehen will.

"Was uns in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht hat, ist in Zeiten von Diskussionen um Super League und Überkommerzialisierung aktueller denn je", sagte Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung beim VfL, im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Unser Fußball in Bochum soll Volkssport bleiben."