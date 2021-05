Giro d'Italia: Ire Daniel Martin gewinnt 17. Etappe - Spitzenreiter Bernal zeigt Schwächen

Bernal schwächelt - verteidigt aber Gesamtführung

Bei einer erneuten Tempoverschärfung seiner Rivalen am Anstieg zur Zielankunft auf dem Sega di Ala musste er abreißen lassen. An seiner Seite war der in der Gesamtwertung zweitplatzierte Italiener Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Bernal führt weiter mit 2:21 Minuten vor Caruso, Yates verbesserte sich mit einem Rückstand von 3:23 Minuten auf den dritten Rang.