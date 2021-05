Schalke startet am 17. Juni in die Vorbereitung - Trainingslager in Mittersill

Schalke 04 startet schon in drei Wochen die Vorbereitung auf seine erste Zweitliga-Spielzeit seit 30 Jahren.

Schalke 04 startet schon in drei Wochen die Vorbereitung auf seine erste Zweitliga-Spielzeit seit 30 Jahren. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis nimmt am 17. Juni das Training auf, das teilte der Absteiger am Mittwoch mit. Knapp sechs Wochen bleiben dann bis zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga (23. bis 25. Juli).