Anzeige

Timo Werner im Interview über Chelsea, Flick, Nagelsmann, EM-Chancen Werner bereut Chelsea-Wechsel nicht

Erst Kritik, dann Liebe: Werner wird zum Spielerfrauen-Held

F. Plettenberg, P. Berger

Vor der Europameisterschaft blickt Timo Werner im SPORT1-Interview auf seine turbulente erste Saison beim FC Chelsea zurück. Ein Gespräch mit klaren Worten, Selbstkritik und Eigenhumor.

Timo Werner hat in den vergangenen Monaten beim FC Chelsea und in der deutschen Nationalmannschaft einiges erlebt: aberkannte Tore, Fehlschüsse, Kritik und Häme.

Doch wer glaubt, dass sich der 25 Jahre alte Stürmer davon unterkriegen lässt, täuscht sich! So schnell haue ihn eh nichts mehr um, sagt er am Ende des langen Interviews mit den SPORT1-Chefreportern.

Anzeige

Werner ist in England gereift, das merkt man ihm deutlich an. Hin und wieder verfällt er sogar ins Englische. In der britischen Hauptstadt fühlt er sich wohl. Sein Geheimnis? Werner lacht viel und macht vor den Augen der frenetischen Chelsea-Fans das, was sie sehen wollen. Er kämpft, gibt nicht auf und ist mit 27 Torbeteiligungen der Top-Scorer im Kader der Blues.

Das SPORT1-Interview mit dem Nationalstürmer:

SPORT1: Wir starten in dieses Interview mit einer Frage Ihres Kumpels Bernd Leno. Der hat uns dazu aufgefordert, Ihnen zu entlocken, welchen Spitznamen er Ihnen gegeben hat.

Timo Werner: Warum musste er diese Frage stellen? Er nennt mich gerne "Hobby". Denn ich bin in der Vergangenheit nicht immer der größte Trainingsweltmeister gewesen und dann hat er irgendwann mal gesagt: "Bei dir sieht das im Training immer aus, als würdest du das auf Hobby-Basis machen." (lacht)

SPORT1: Nehmen Sie den Spitznamen an?

Werner: Früher war da schon ein bisschen was dran, mittlerweile stimmt das so sicherlich nicht mehr.

SPORT1: Jedenfalls haben Sie es so weit gebracht, dass Ihnen die Fans des FC Chelsea ein Lied gewidmet und zuletzt gesungen haben: "I just can’t seem to get enough of, oh, oh oh, Timo Werner." Wie fühlt sich das für Sie an?

Anzeige

Werner: Ist ja nicht das erste Mal, auch in Deutschland gab es ja mal einen Song über mich, der leider negativ behaftet war. In Deutschland habe ich eine Zeit lang ziemlich viel Hass abbekommen. Ein Song wie dieser von den Chelsea-Fans ist dagegen etwas richtig Schönes, das ist natürlich etwas Balsam für die Seele. Wenn ich das auf dem Platz höre, dann pusht mich das. Es freut mich, dass ich beim FC Chelsea so angenommen werde.

Handshake unter zwei deutschen Chelsea-Protagonisten: Timo Werner (l.) und Thomas Tuchel

Werner: "Die Chelsea-Fans mögen einfach mein Spiel"

SPORT1: Zu Ihrem Fan-Song sah man Sie tanzend. Haben Sie Ihren Mallorca-Song schon mal mitgesungen?

Werner: Meine Kumpels und ich haben ihn ein paar Mal aus Spaß mitgesungen (lacht). Ich glaube ich kann ganz gut über mich selbst lachen und versuche, so etwas mit Humor zu nehmen. Schafft ja schließlich auch nicht jeder, dass T-Shirts mit dem eigenen Namen in jedem Laden auf Mallorca hängen. Dass ich beim FC Chelsea jetzt einen solchen Song habe, ist mir aber deutlich lieber.

SPORT1: Trotz Ihrer komplizierten Premieren-Saison lieben Sie die Fans. Woran liegt das?

Werner: Ich glaube, die Fans mögen einfach mein Spiel: Dieses schnelle Sprinten nach vorne. Das schnelle, zielstrebige Spiel Richtung Tor. Das ist typisch für den englischen Fußball, und genauso, dass man auf dem Platz immer 100 Prozent gibt. Ich glaube, dass das hier in England am besten ankommt. Neulich habe ich im Spiel den Ball verloren und bin ihm nachgegangen. Dann habe ich den gegnerischen Spieler an der eigenen Eckfahne abgegrätscht und den Ball zurückgewonnen. Das haben die Fans mehr gefeiert als Tore und Torchancen. Daran erkennt man, was den Fans in England wichtig ist. Wenn ich als Stürmer mal eine Phase habe, in welcher ich wie zuletzt etwas das Pech am Fuß habe, kann ich es mit meinem Einsatz trotzdem schaffen, die Fans auf meine Seite zu bringen.

SPORT1: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer ersten Saison in England?

Werner: Ich habe mich und mein Spiel im Vergleich zu meinen Bundesliga-Zeiten deutlich verändert: Ich spiele jetzt viel körperlicher, setze meinen Körper viel mehr ein und bin robuster geworden. Die Erwartungen an mich waren am Anfang der Saison etwas größer, als ich sie tatsächlich auf dem Platz erfüllen konnte. Auch was die Tore betrifft, da bin ich natürlich nicht zufrieden mit meiner Ausbeute. Umso mehr freut es mich, dass ich trotzdem so angenommen werde und meine Spielweise wertgeschätzt wird.

Anzeige

Werner: "Vielleicht meint es der Fußballgott nächste Saison besser mit mir"

SPORT1: Sie haben kürzlich von der "schwierigsten" und "unglücklichsten Saison" Ihrer Profikarriere gesprochen. Bereuen Sie den Wechsel zum FC Chelsea?

Werner: Klares Nein! Ich bin mit diesen Worten nicht hart mit mir ins Gericht gegangen, das war einfach aus meiner Sicht die Wahrheit. Was soll ich sagen? Mir wurden sechs oder sieben Tore aberkannt, weil ich gefühlt einen Zentimeter im Abseits war. Wenn die Linie vom VAR anders gezogen worden wäre, dann hätte man auf gleiche Höhe entscheiden können. Unter dem Strich bin ich aber trotzdem nicht unzufrieden. Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte "Du bist zweistellig bei Toren und Assists, ihr kommt in die Top Vier, in das FA-Cup-Finale und Champions-League-Finale", hätte ich das sofort unterschrieben. Auch wenn ich nicht verhehle, dass ich zwischendurch eine schwierige Phase hatte, als ich einfachste Torchancen, auch beim DFB, hergeschenkt habe oder meine Torschüsse danebengegangen sind.

Tuchel über Werners Fehlschüsse: "Sind nicht glücklich!"

SPORT1: Der Kopf …

Werner Meine mentale Verfassung vorm Tor war in der Phase sicher nicht die stärkste. Aber nochmal: Ich bereue meinen Wechsel nicht! 27 Torbeteiligungen sind nicht ganz so schlecht. Ich habe zwölf Tore geschossen, 15 Vorlagen geliefert. Damit bin ich Führender bei Chelsea. Ich habe mich vor allem extrem bei den Assists verbessert. Aber natürlich tut jede vergebene Torchance weh. Es war für mich jahrelang mein Business, diese Chancen reinzumachen, und ich bin mir sicher, dass ich da wieder hinkomme. Nächstes Jahr geht es bei null los, ich werde weiter hart arbeiten und vielleicht meint es der Fußballgott ja nächste Saison etwas besser mit mir.

Werner: "War überrascht, dass ich beim DFB zuletzt so wenig gespielt habe"

SPORT1: Wie unfair war es von Joachim Löw, dass Sie in der WM-Quali zuletzt dreimal von der Bank kamen?

Werner: Wenn wir uns nur mal die offensiven Positionen anschauen und davon ausgehen, dass wir mit Viererkette spielen, dann haben wir für sechs Positionen neun Spieler, die es alle verdient haben, zu spielen. Man könnte jeden spielen lassen und würde keinen Leistungsabfall erkennen, sie sind alle auf dem gleichen Niveau. Trotzdem war ich ein wenig überrascht, dass ich beim letzten Lehrgang so wenig gespielt habe, weil ich davor fast jedes Spiel über 90 Minuten absolviert habe. Und in den Spielen zuvor war ich relativ treffsicher beim DFB.

Anzeige

SPORT1: EM-Gegner wie Frankreich oder Portugal werden offensiver spielen. Könnte das Ihrer Spielweise zugutekommen? (Spielplan und Ergebnisse der Fußball-EM 2021)

Werner: Ja, bei der EM wird sich die Situation anders darstellen. Wir haben dort andere Kaliber an Gegnern als in den Qualifikations-Spielen. Dann werden andere Attribute gefragt sein. Wie es der Bundestrainer damals auch sagte, waren es zuletzt tiefstehende Gegner, die sich mit Mann und Maus hinten reingestellt haben. Jetzt spielen wir gegen Teams, gegen die ich hinter der Kette Platz bekomme. Natürlich gehe ich mit der Ambition in die EM, dass ich so viel wie möglich spielen und Tore schießen will.

"Home Ground": Neuer zeigt deutsches EM-Quartier

SPORT1: Jogi Löw hat die Spieler, die bei ihm zu 100 Prozent gesetzt sind, vor der offiziellen Kadernominierung nicht angerufen. Wie war es mit Ihnen?

Werner: Der Bundestrainer hat mich nicht angerufen. Er hat nach den drei vergangenen Länderspielen nochmal mit mir geredet und mir erklärt, dass ich ein sehr wichtiger Spieler für ihn für die EM bin. Er sagte, dass es drei Spiele waren, die unabhängig davon sind, ob man bei der EM spielt oder nicht. Mit Joachim Löw kann man ohnehin sehr offen reden. Ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich ein wenig verwundert war, dass ich so wenig gespielt habe, weil ich davor relativ häufig getroffen habe, auch gegen gute Mannschaften. Denn wir haben in der Nations League nicht gegen schwache Mannschaften gespielt. Er hat mir jedenfalls klar signalisiert, dass ich ein wichtiger Faktor für die EM bin.

EM-Chancen? Die Rolle des Underdogs könnte Deutschland guttun

SPORT1: Mats Hummels und Thomas Müller kehren bei der EM zurück. Letzterer ist ein Konkurrent für Sie.

Werner: In der Nationalmannschaft spielt man oft mal auf einer anderen Position als man es im Verein gewohnt ist. Ich bin oft über links gekommen, während Serge Gnabry in der Mitte gespielt hat. Manchmal haben wir getauscht, und auch Thomas ist vorne sehr variabel einsetzbar. Thomas wird unserer Mannschaft sehr helfen. Er und Mats haben in den vergangenen zwei Jahren ihre Leistung gebracht und auf sehr hohem Niveau gezeigt, dass sie immer noch Weltklassespieler sind. Mats ist bei Dortmund immer Leistungsträger gewesen und hat super verteidigt. Thomas hat vor allem wahnsinnig viele Assists geliefert. Wenn einer wie Thomas mit über 20 Assists aus der Bundesliga kommt, ist meine Hoffnung natürlich, dass er mir das eine oder andere Mal bei der EM ein Tor vorlegt.

Am 13.07.2014 schrieb dieses Team Geschichte. In Rio de Janeiro wird Deutschland zum vierten Mal Weltmeister! Nicht alle der damaligen Spieler sind noch aktiv und so mancher hat eine neue Karriere eingeschlagen © Getty Images Nicht allen, die noch spielen, ist es sportlich gut ergangen. SPORT1 gibt den Überblick © Imago KEVIN GROßKREUTZ: Der sportlich am weitesten Abgestürzte unter den Weltmeistern. Seit 2014 nicht mehr von Löw berücksichtigt. Nach einigen Skandälchen und unglücklichen Wechseln in der 3. Liga gelandet © Getty Images Beim KFC Uerdingen gab's im August 2019 im Pokal ein Wiedersehen mit den alten BVB-Kollegen, prägend agierte Großkreutz aber zuletzt auch dort nicht. Kritik wegen angeblicher Einstellungsmängel wurde laut, im Oktober 2020 kam es zur Trennung © Getty Images Anzeige Nun verkündete Großkreutz im Alter von 32 Jahren sein Karriereende. "Es war sicher keine Bilderbuchkarriere, wenn ich an den Döner-Wurf denke, oder der Abschied in Stuttgart, der nicht schön war. Fehler macht jeder, es ist nur wichtig, dass man dazu steht", zeigte er sich selbstkritisch. In nächster Zeit will er eine Rolle im Amateursport einnehmen © Imago ANDRE SCHÜRRLE: Man, man, man, der Schürrle. Der Wegbereiter des Final-Siegtores von Mario Götze ist ein Beispiel für die danach weniger erfolgreichen Champions. Spielte bis 2015 beim FC Chelsea, danach mit wenig Erfolg beim VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund © Getty Images Der BVB zahlte einst 30 Millionen Euro für Schürrle, die sich nicht rentieren sollten: Weil er den Anschluss nie ganz fand, wurde er beim FC Fulham und bei Spartak Moskau zwischengeparkt, dann folgte erst die Vertragsauflösung und dann das Karriereende mit 29 im Sommer 2020 © Getty Images MARIO GÖTZE: Held des WM-Finals. Hatte Probleme mit dem Ruhm und den Erwartungen, die an Löws berühmten (eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedachten) Messi-Vergleich geknüpft waren © Getty Images Anzeige Kehrte 2016 nach drei Jahren bei Bayern zu Borussia Dortmund zurück - wo er dann ebenfalls verabschiedet wurde © Getty Images Mittlerweile kickt Götze für die PSV Eindhoven in den Niederlanden. Das Thema Nationalelf scheint abgehakt: Götze wurde nicht für die WM 2018 nominiert und seit drei Jahren nicht mehr von Löw berücksichtigt © Imago MANUEL NEUER: Immer noch Stammtorwart der Nationalmannschaft, aber die Rivalen rütteln am Thron. Stand beim WM-Debakel in Russland im Tor, obwohl er fast die gesamte Saison verletzt verpasst hatte - was die Diskussion anheizte, ob der Stabwechsel zu Marc-André ter Stegen fällig gewesen wäre © Getty Images Auch bei Bayern gab es Irritationen, weil der Klub Alex Nübel schon jetzt als designierten Erben verpflichtete und Einsatzzeiten zusicherte, obwohl Neuer erklärtermaßen nicht kürzertreten will. Im Kroatien-Urlaub 2020 gab's auch nicht nur Erholung. Doch mittlerweile ist Neuer leistungstechnisch wieder ganz der Alte © Getty Images Anzeige RON-ROBERT ZIELER: Ohne Einsatz beim WM-Triumph, wagte zwei Jahre später den Schritt in die Premier League zu Leicester City, konnte sich dort aber nicht durchsetzen © Getty Images Seit längerer Zeit ist er kein Kandidat mehr für Löw, bestritt sein letztes Länderspiel im Jahr 2015. Stieg als Stammtorwart mit dem VfB Stuttgart, kehrte dann zu Hannover 96 in die zweite Liga zurück und ist nun Ersatzkeeper beim 1. FC Köln © Getty Images ROMAN WEIDENFELLER: Durfte 2014 ohne Einsatz Weltmeister werden. Letztes Länderspiel im Juni 2015 gegen Gibraltar. Zur Saison 2015/16 verlor er seinen Stammplatz im BVB-Tor © Getty Images 2018 beendete Weidenfeller seine Karriere und arbeitet derzeit unter anderem als TV-Experte. Hatte 2020 auch eine Gastrolle beim Serien-Klassiker Traumschiff © Getty Images Anzeige SHKODRAN MUSTAFI: Verletzte sich im Achtelfinale gegen Algerien, blieb dennoch besonders in Erinnerung mit seinem Tanz vor dem WM-Pokal in Rio de Janeiro. Spielte noch im Confed Cup, von Löw seit Herbst 2017 nicht mehr berücksichtigt © Getty Images Von Löw 2014 als recht unbekannter Legionär bei Sampdoria Genua überraschend aus dem Hut gezaubert, spielt Mustafi seit 2016 beim FC Arsenal. Dort scheinbar schon vor der Ausbootung, aber wieder Stammspieler, als Mikel Arteta Ende 2019 als Trainer übernahm. In dieser Spielzeit spielt er bei den Gunners aber kaum eine Rolle © Getty Images MATTHIAS GINTER: Seine Zeit kam erst nach dem WM-Titel, Ginter ist fester Bestandteil der neuen, verjüngten Löw-Truppe © Getty Images Konnte sich bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen, wechselte 2017 mit dem Anspruch, Führungsspieler zu werden, zu Borussia Mönchengladbach. Mittlerweile ist er dort unverzichtbar © Getty Images Anzeige PHILIPP LAHM: Rücktritt 2014 auf dem Höhepunkt der Karriere, für viele etwas verfrüht - aber der für seine hohen Ansprüche an sich selbst und seine genaue Karriere-Planung bekannte Lahm ließ sich da ebenso wenig reinreden wie in sein Karriere-Ende bei Bayern drei Jahre später © Getty Images Heute als Unternehmer tätig und zudem Chef des Organisationskomitees der EM 2024. War auch als TV-Experte für die ARD aktiv, die dann aber die Zusammenarbeit beendete und offene Kritik übte. Man hätte sich "deutlichere Einschätzungen" gewünscht © Getty Images ERIK DURM: WM-Tourist als Außenverteidiger-Backup, der noch im selben Jahr das letzte Mal im DFB-Dress auflief. Hat auch Vereinsebene durchwachsene Jahre hinter sich © Getty Images Durm verließ 2018 den BVB mangels Perspektive, Stieg in England mit Huddersfield Town ab, wechselte zu Eintracht Frankfurt und ist dort zuletzt auch kein unumstrittener Stammspieler gewesen © Getty Images Anzeige BENEDIKT HÖWEDES: Auf dem Weg zum WM-Titel ein Ausbund an Konstanz, verpasste keine Minute. 2017 von Domenico Tedesco bei Schalke 04 vergrault, floh zu Juventus Turin, war dort aber häufig verletzt, in der Nationalelf kein Thema mehr © Getty Images Seine letzte Karriere-Station Lokomotive Moskau verließ Höwedes im Sommer 2020 und zog zurück nach Deutschland. Dann gab er sein Karriereende bekannt © Getty Images PER MERTESACKER: Legendär für seinen Eistonnen-Spruch. Hörte nach der WM in der Nationalmannschaft auf, spielte aber weiter für den FC Arsenal, wo er auch Kultstatus erlangte © Getty Images Schnürte nach dem Ende seiner Profikarriere 2018 kurzzeitig noch mal für seinen Jugendklub TSV Pattensen die Fußballschuhe. Hauptberuflich ist er mittlerweile Leiter der Nachwuchs-Akademie des FC Arsenal, nebenbei ist Mertesacker noch als TV-Experte für DAZN tätig © Getty Images Anzeige MATS HUMMELS: Turm in der Schlacht bei der WM 2014, bis zur WM 2018 und auch noch in der Nations League der Abwehrchef, auch wenn seine Geschwindigkeitsdefizite immer offensichtlicher wurden © Getty Images Dann etwas überraschend von Löw aussortiert. Wechselte 2019 trotz einer starken Rückrunde beim FC Bayern zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund, wo er wieder eine Führungsrolle übernahm. Noch immer ambitioniert und titelhungrig © Getty Images JEROME BOATENG: Zusammen mit Hummels beim Titelgewinn 2014 eine Bank in der Abwehr. Bis zuletzt dabei, sofern verletzungsfrei. Wie Hummels von Löw knallhart aussortiert, um einen verspäteten Schnitt nach der WM 2018 zu signalisieren © Getty Images Stand auch beim FC Bayern vor dem Aus, kämpfte sich aber zurück: In der Triple-Saison ein wichtiger Bestandteil. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer 2021 aus - seine Zukunft ist ungewiss © Getty Images Anzeige TONI KROOS: Für ihn kam auf Klubebene das Beste nach dem Titel 2014. Wurde nach dem Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid dort unumstrittener Stammspieler, Taktgeber im Mittelfeld und Seriensieger in der Champions League © Getty Images Auch in der Nationalelf überstand Kroos die diversen Neustarts unbeschadet und ist mittlerweile einer der definitiven Führungsspieler, der der neuen Generation Halt gibt © Getty Images JULIAN DRAXLER: 2014 die große Hoffnung, beim Confed Cup 2017 zum Anführer gereift. Er wechselte von Schalke erst nach Wolfsburg und dann zu Paris Saint-Germain. Dort pendelt er zwischen Bank und Rasen © Getty Images In der wegen Corona abgebrochenen Spielzeit von einer Fußverletzung zurückgeworfen. In dieser Spielzeit spielt er kaum eine Rolle bei PSG. Hat sein Potenzial immer noch nicht voll entfalte. nun wurde Rufe nach einer Rückkehr auf Schalke laut © Getty Images Anzeige BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Das Spiel des Lebens im WM-Finale 2014 zu machen, war perfektes Timing. Erklärte nach der EM 2016 seinen Rücktritt aus der Nationalelf, beendete 2019 seine Karriere nach letzten Stationen bei Manchester United und Chicago Fire in der MLS © Getty Images Der ehemalige "Schweini" ist schon vor dem Karriere-Ende zum Weltmann geworden, führt ein glamouröses Leben an der Seite von Ex-Tennis-Star Ana Ivanovic. Auch als TV-Experte bei der ARD aktiv. Mittlerweile gibt es auch eine filmische Biografie © Getty Images CHRISTOPH KRAMER: Kam im WM-Finale unverhofft zum Einsatz - und fragte den Schiedsrichter nach einem Zusammenprall, ob es wirklich das WM-Finale sei. Wechselte von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen und später zurück © Getty Images In Gladbach Stammspieler, in der Nationalmannschaft seit 2016 allerdings kein Thema. Profilierte sich bei der WM 2018 nebenbei als kenntnisreicher TV-Experte © Getty Images Anzeige SAMI KHEDIRA: Löw teilte ihm nach der WM 2018 mit, er wolle "Platz und Raum schaffen" auf Khediras Sechserposition. Khedira war damit Löws erstes "Umbruchsopfer" © Getty Images Auf Klubebene hielt sich Khedira seit 2010 auf internationalem Top-Niveau, erst bei Real Madrid, dann bei Juventus Turin. Dort spielt er aber keine Rolle mehr und durfte in dieser Spielzeit keine einzige Partie absolvieren. Ein Wechsel nach England oder eine Rückkehr nach Stuttgart stehen im Raum © Getty Images LUKAS PODOLSKI: Gute-Laune-Onkel im Campo Bahia 2014. Traf zum Abschied aus der Nationalmannschaft 2017 nochmals gegen England mit einem Tor des Jahres © Getty Images Für die Zeit nach der Karriere ist Podolski längst aufgestellt, hat in Köln eine Dönerbude und zwei Eisläden. Ist aber immer noch aktiv, wechselte Anfang 2020 vom japanischen Klub Vissel Kobe zu Antalyasport in die Türkei © Anzeige MESUT ÖZIL: Nach der WM 2018 für viele der Sündenbock, weil er sich kurz zuvor vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan politisch einspannen ließ und einen Hasssturm auslöste, der sich nicht legte und für das ganze Team zur Belastung wurde © Getty Images Özil zog im Juli 2018 die Konsequenzen, trat mit einer dreiseitigen Generalabrechnung zurück und warf der damaligen DFB-Spitze Rassismus vor. Sportlich blitzten seine genialen Momente zuletzt seltener auf: Beim FC Arsenal lange Zeit nur gut bezahlter Tribünengast © Getty Images Nun folgte der Wechsel zu Fenerbahce Istanbul. Außerhalb des Platzes mit diversen Projekten dick im Geschäft © Imago THOMAS MÜLLER: Unvergessen seine Drei-Tore-Gala zum WM-Auftakt 2014 gegen Portugal, der Grundstein für den späteren Erfolg. War schon bei der WM 2010 Torschützenkönig. Die Turniere 2016 und 2018 liefen auch persönlich weniger gut, zusammen mit Boateng und Hummels ausgebootet © Getty Images Anzeige Auch beim FC Bayern erlebte Müller Höhen und Tiefen, zuletzt aber vor allem Höhen. Nach zwischenzeitlichen Irritationen am Ende der Trainerzeit von Niko Kovac unter Hansi Flick wieder absoluter Leistungsträger und mit großem Anteil am Triple © Getty Images MIROSLAV KLOSE: Tormaschine vom Dienst, trat nach dem Triumph in Brasilien als WM-Rekordtorschütze ab. Schlug anschließend den zweiten Bildungsweg ein, gehörte 2018 zu Löws erweitertem Trainerstab © Getty Images Heuerte 2018 beim FC Bayern als Trainer der U17 an, wo sich seine mit großen Erwartungen begleitete Karriere als Coach langsam, aber stetig entwickelte. Rückte dann ins Team von Chefcoach Flick auf - als Co-Trainer © Getty Images

Anzeige

SPORT1: Hat Sie die Nominierung von Kevin Volland überrascht?

Werner: Jeder, der dabei ist, hat sich das absolut verdient. Es ist gut, mit Kevin jemanden zu haben, der eine bullige Spielweise hat und vorne auch mal einen Ball halten kann. Man weiß nie, wie das erste Spiel läuft, wen man für das zweite braucht, was im dritten gefragt sein wird. Muss man nochmal alles nach vorne werfen oder reicht uns ein Punkt? Der Bundestrainer wird sich Gedanken gemacht haben und hat den Kader dementsprechend zusammengestellt.

SPORT1: Ist die deutsche Nationalmannschaft eine Wundertüte, für die am Ende sogar der EM-Titel möglich ist? (Alles Wichtige zum DFB-Team)

Werner: Natürlich wissen wir nicht so richtig, wo wir stehen. Aber die Qualität, die EM zu gewinnen, ist bei uns auf jeden Fall vorhanden. Wir haben einen Kern von Bayern-Spielern, die letztes Jahr Champions-League-Sieger wurden. Wir haben einen Kern von Chelsea-Spielern, die jetzt im Finale stehen. Wir haben Spieler von Real Madrid, von Manchester City. Wir könnten eine Startaufstellung bilden, die über die letzten ein bis zwei Jahre stetig mindestens im Halbfinale der Königsklasse stand. Aber vielleicht tut uns das auch mal gut, mal nicht als Top-Favorit in das Turnier zu gehen, sondern als Underdog und wir dadurch etwas freier aufspielen können.

"Flick ist die perfekte Wahl"

SPORT1: Was genau?

Werner: Wenn wir über die Gruppenphase hinauskommen, ist es erstens eine Verbesserung zur letzten WM und zweitens hätten wir eine super Gruppe überstanden. Vielleicht stehen wir am Ende im Viertelfinale oder im Halbfinale, obwohl das niemand erwartet hätte. Ich kenne diese Situation von Chelsea. Von uns hat auch niemand erwartet, dass wir im Finale der Champions League stehen. Wir haben uns einfach in einen Rausch gespielt. Vielleicht gelingt uns das bei der EM auch.

SPORT1: Hansi Flick wird nach der EM neuer Bundestrainer. Eine gute Lösung?

Werner: Auf jeden Fall. Ich kenne ihn und habe immer mal wieder Kontakt mit ihm gehabt. Er ist ein sehr netter Mensch und wirklich ein super Trainer. Auch wenn ich bislang nicht in seiner Mannschaft gespielt habe, hatte er immer mal wieder aufmunternde Worte für mich. Und was er beim FC Bayern abgeliefert hat, kann man gar nicht mehr toppen. Er ist aus meiner Sicht der perfekte Mann für den DFB, weil er von seiner Ausstrahlung und Einstellung her zudem eine gewisse Ähnlichkeit zu Joachim Löw hat. Diese Schiene, die der jetzige Bundestrainer fährt, kann Hansi Flick sicher weiterfahren und mit seinen eigenen Ideen füllen. Er ist die perfekte Wahl.

Anzeige

Chance oder Risiko? So viel Macht erhält Flick beim DFB

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Werner: Mit Nagelsmann wird Bayern gefährlich für uns

SPORT1: Unter Julian Nagelsmann haben Sie in Leipzig trainiert. Haben Sie mit seinem Wechsel zum FC Bayern gerechnet? Auf was müssen sich die Spieler gefasst macht?

Werner: Es war relativ klar für mich, dass er irgendwann Bayern-Trainer wird. Ich kenne ihn gut, war zuletzt auch immer mal wieder mit ihm im Kontakt. Er hat außerdem selbst gesagt, dass es für ihn immer schon ein Traum war, Trainer des FC Bayern zu werden. Man kann ihn als Fußballverrückten bezeichnen, der taktisch alles draufhat. Er kann dir alles erklären im Fußball und die Spieler auf jeden Fall besser machen. Er hat bisher jede Mannschaft auf ein deutlich höheres Niveau gehoben. Ich persönlich hätte mir einen anderen Trainer für die Bayern gewünscht, denn so wird der FC Bayern in der Champions League immer ein gefährlicher Gegner für uns sein. Mit dem Spielerpotential und den Fähigkeiten, die Julian hat, kann Bayern sehr, sehr gut werden. Ähnlich wie unter Flick.

SPORT1: Nochmal zurück zum Anfang. In den vergangenen Jahren haben Sie trotz Ihres jungen Alters viel Kritik und Häme abbekommen. Was hat das mit Ihnen gemacht?