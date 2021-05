Eintracht Frankfurt findet mit Glasner & Krösche Lösungen aus Spitzengruppe

C. Michel

Oliver Glasner verlässt den VfL Wolfsburg trotz bis 2022 laufenden Vertrags und schließt sich den Hessen zur kommenden Saison für drei Jahre bis 2024 an . Wie SPORT1 erfahren hat, war der Österreicher von Beginn an der Top-Kandidat bei den Hessen.

Eintracht überweist 1,7 Millionen Euro nach Wolfsburg

Der 46-Jährige sammelte Erfahrungen in Österreich als Co-Trainer bei Salzburg, bevor sein Weg über Ried und Linz in die Bundesliga zu den Niedersachen führte. Nach Rang sieben im ersten Jahr folgte nach einer konstant starken Spielzeit der Sprung in die Champions League.