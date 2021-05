Eishockey, WM 2021: Deutschland vs. Kasachstan - Schiedsrichter-Wirbel und Videobeweis

Deutschland erlebt bei der WM-Pleite gegen Kasachstan mehrfach strittige Entscheidungen zu seinen Ungunsten. Das bringt auch SPORT1-Experte Rick Goldmann in Wallung.

Am Ende ging es vordergründig vor allem um das Ergebnis. Oder doch nicht? ( Alles Wichtige zur WM 2021 )

Natürlich zeigte sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zerknirscht nach der bitteren 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)-Pleite gegen Kasachstan , durch die der vorzeitige Einzug ins Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Lettland verpasst wurde.

Und demnach gab es nach der intensiven Begegnung in Riga reichlich Gesprächsstoff - nicht zuletzt aber auch wegen diverser Videobeweise und Schiedsrichterentscheidungen. (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker )

"Also das mit diesem Videobeweis hier....", echauffierte sich im zweiten Drittel bereits SPORT1 -Experte und Co-Kommentator Rick Goldmann. "Ich finde das ja schon beim Fußball schrecklich!"

Wirbel um Videobeweis: Plachta-Tor aberkannt

Was war passiert? Ein Treffer von Matthias Plachta in der 34. Minute zur vermeintlichen deutschen 2:1-Führung war nach einer kasachischen Coaches Challenge zurückgenommen worden - wegen einer Abseitsposition, die derart knapp ausfiel, das man sie selbst bei mehrfacher Wiederholung der TV-Szenen kaum auszumachen vermochte.

Auch Penalty sorgt für deutsches Unverständnis

Auch ein Penalty im dritten Drittel sorgte aus deutscher Sicht für Unmut: Ein Beinstellen von Moritz Müller werteten die Referees als Vereitelung einer klaren Torchance - was bei Goldmann erneut Unverständnis auslöste: "Er war doch noch nicht mal letzter Mann. Das war doch kein Penalty!"

So oder so: Roman Starchenko (41.) nutzte die Chance, tunnelte Keeper Mathias Niederberger und glich damit aus, ehe Pavel Akolzin (56.) in der Schlussphase einen Ausrutscher von Marcel Brandt zum kasachischen Siegtreffer nutze und das DEB-Team von Bundestrainer Toni Söderholm mit leeren Händen vom Eis schickte.