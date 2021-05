Eishockey-WM: Deutschland verliert gegen Kasachstan 2:3

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM in Lettland die erste Niederlage kassiert. Zwei Tage nach dem historischen Coup gegen Kanada (3:1) unterlag das Team von Bundestrainer Toni Söderholm nun Kasachstan mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). ( Alles Wichtige zur WM 2021 )

Das DEB-Team blieb in Riga trotz der ersten Niederlage beim Turnier zunächst Tabellenführer in Gruppe B. ( Eishockey-WM: Deutschland - Finnland, Samstag ab 19 Uhr LIVE im TV und Stream )

"Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, die haben ziemlich viel Druck gemacht", sagte Marco Nowak hinterher bei SPORT1 : "Das müssen wir abhaken und nach vorn schauen. Am Schluss war das Glück nicht auf unserer Seite."

Markus Eisenschmid meinte: "Wir werden ein paar Sachen besprechen, die nicht so gut funktioniert haben. Wir wollen von Spiel zu Spiel besser werden."

"Man darf den Gegner nicht unterschätzen", hatte Söderholm vor dem ersten Bully gewarnt. Schon in der zweiten Minute hatte Torhüter Mathias Niederberger, der Held gegen Kanada, Glück, als Iwan Stepanenko die Latte traf.

Nur eine Minute später jubelten die Deutschen aber erneut. Markus Eisenschmid (35.) traf in Überzahl - aber wieder wollte Mikhailis eine Abseitsposition gesehen haben, diesmal entschieden die Schiris nach der Challenge des kasachischen Headcoaches aber zugunsten der DEB-Auswahl, der Treffer zählte.

Eishockey-WM: Deutschland unterliegt Kasachstan

Ein Beinstellen von Moritz Müller werteten die Referees als Vereitelung einer klaren Torchance, Roman Starchenko (41.) nutzte die Chance, tunnelte Niederberger und glich damit aus. Pavel Akolzin (56.) nutzte in der Schlussphase einen Ausrutscher von Marcel Brandt zum Siegtreffer.

Lukas Reichel kassierte im ersten Drittel einen Check gegen den Kopf, der nicht geahndet wurde und kam in den folgenden beiden Dritteln nicht mehr zum Einsatz.

Nachrücker Kahun noch außen vor

Während NHL-Superstar Leon Draisaitl dem deutsche Team eine Absage erteilte, war dessen Franchise-Kollege und Stürmer Dominik Kahun zwei Stunden vor dem Spiel in Riga eingetroffen.

Der 25-Jährige, der mit den Edmonton Oilers in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden war, hatte Söderholm sofort seine Zusage gegeben und war noch am Dienstag in den Flieger nach Lettland gestiegen.