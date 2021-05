Frauen-Pokalfinale: Wolfsburg will Wahnsinns-Serie ausbauen

Dass der VfL nach vier Double-Gewinnen in dieser Saison nur noch den Triumph im DFB-Pokal in der eigenen Hand hat, erhöhe den Druck nicht. Die erfolgreiche Titelverteidigung in Köln ist laut Lerch "kein absolutes Muss" für den Verein, der seit 2013 jede Saison immer mindestens einen Titel geholt hat. "Wir haben die Messlatte aber enorm hoch gelegt", so der Erfolgscoach, der den VfL nach der Saison verlässt.