League of Legends Item Guide: Prowler’s Claw

Für Mid-Lane Assassinen gibt es in League Of Legends in der Mid-Lane Meta ein Item, das besser ist als alle anderen: Prowler’s Claw. Hier ist unser Guide dazu.

Die aktuelle Solo-Queue Meta wimmelt nur so von Assassinen. Und die haben wirklich gute Auswahlmöglichkeiten, was ihre Mythic Items angeht. Eines der beliebtesten ist aktuell Prowler’s Claw. Aber was macht das Item im Vergleich zu beispielsweise Duskblade Of Draktharr so beliebt? Wir gehen dem Ganzen in unserem heutigen Item-Guide für League of Legends auf den Grund.