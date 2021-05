Valorant Weapon Guide: Operator - Heißt teuer automatisch gut?

In der Profiszene ist die Operator ein sehr beliebtes Scharfschützengewehr. Im Gegensatz zu Low-Bugdet Waffen wie der Marshal, die ihr eher in Eco-Runden benutzen wollt, spielt sie aber in einer ganz anderen Preisklasse. Einer ihrer großen Vorteile ist der definitive One-Shot. Wir schauen uns die Eigenheiten der Operator einmal genauer an.