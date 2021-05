VfL Wolfsburg: Mark van Bommel soll Glasners Nachfolger werden

Der frühere Bayern-Kapitän Mark van Bommel steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der 44-Jährige soll nach SPORT1-Informationen das Erbe von Wölfe-Coach Oliver Glasner antreten.

Das Trainer-Domino in der Bundesliga geht munter weiter.

Am Mittwochmorgen soll mit dem Niederländer jedoch noch nicht alles fix gewesen sein. Von Glasners schneller Verkündung wurde man beim VfL Wolfsburg überrascht. Die Wölfe-Bosse wussten allerdings, dass ihn die Frankfurt unbedingt verpflichten wollten.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die niederländischen Zeitungen De Telegraaf als auch Eindhovens Dagblad berichtet, dass der VfL in Gesprächen mit dem 44-Jährigen sei.

Mark van Bommel soll in die Bundesliga zurückkehren. Der frühere Profi des FC Bayern soll Cheftrainer beim VfL Wolfsburg werden. SPORT1 skizziert den Werdegang des Niederländers als aktiver Fußballer beim deutschen Rekordmeister © Getty Images

Das Kapitel FCB begann für Mark van Bommel im August 2006, als der Niederländer kurz vor Schließung der Sommertransfer-Periode vom damaligen Champions-League-Sieger FC Barcelona in die bayerische Landeshauptstadt wechselte © Getty Images

Der damalige Coach Felix Magath sah nach dem Wechsel von Michael Ballack (zum FC Chelsea) ein Vakuum im zentralen Mittelfeld. Die Münchner blätterten sechs Millionen Euro für van Bommel hin © Getty Images

Sein Debüt gab van Bommel (r.) am 9. September 2006 im DFB-Pokalspiel beim FC St. Pauli. Die Bayern siegten mit 2:1 nach Verlängerung © Getty Images

Anzeige

Gleich in seiner ersten Bundesliga-Saison 2006/2007 wurde der heute 33-Jährige zu einer zentralen Säule im Bayern-Spiel und erzielte in 29 Spielen sechs Tore. Dennoch musste sich der Rekordmeister am Saisonende mit dem vierten Platz begnügen © Getty Images

In der Champions League schalteten die Münchner im Achtelfinale Real Madrid aus, scheiterten dann aber im Viertelfinale an van Bommels neuem Verein - dem AC Mailand © Getty Images

"Aggressivleader" van Bommel fiel in seinen viereinhalb Jahren in München allerdings auch negativ auf: Im Champions-League-Spiel in Madrid ließ er sich zu einer provozierenden Geste hinreißen. Vom Platz flog er dafür aber nicht © Getty Images

Für einen Griff in den Genitalbereich Fernando Meiras im Ligapokalspiel gegen den VfB Stuttgart im Juli 2007 wurde der holländische Nationalspieler dagegen für drei Spiele gesperrt © Getty Images

Anzeige

Mit der Rückkehr von Ottmar Hitzfeld nach München fanden van Bommel (M.) und Co. in der Saison 2007/2008 in die Erfolgsspur zurück und holten national das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Im UEFA-Cup kam gegen den späteren Sieger Zenit St. Petersburg im Halbfinale das Aus © Getty Images

Nach dem misslungenen Experiment mit Jürgen Klinsmann 2008/2009, das für die erfolgsverwöhnten Münchner mit einer titellosen Saison endete, übernahm im Folgejahr Louis van Gaal das Zepter © Getty Images

Nach Startschwierigkeiten holte van Gaal gleich im ersten Jahr das Double. Die Meisterfeier war ausgelassen. Van Bommel ließ es richtig krachen. Doch wer ist sein "Bier-Opfer"? © Getty Images

Die Auflösung: Es ist Stadionsprecher Stephan Lehmann, der die volle Ladung abbekommt © Getty Images

Anzeige

Das verlorene Champions-League-Finale im Mai 2010 gegen Inter Mailand hinterließ bei van Bommel (l.) und seinen Mitspielern jedoch einen bitteren Beigeschmack © Getty Images

Im selben Jahr verlor van Bommel auch sein zweites Finale - das WM-Endspiel mit den Niederlanden gegen Spanien © Getty Images

In der Hinrunde seiner letzten Bundesliga-Saison kam van Bommel - wie das gesamte Bayern-Team - nur langsam in Fahrt. Aus dem einst unersetzbaren Kapitän wurde spätestens nach der Verpflichtung von Luiz Gustavo einer teurer Ladenhüter © Getty Images