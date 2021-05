Rast wird DTM-Experte bei Sat.1

Die DTM beginnt am 19./20. Juni in Monza das Finale ist am 2./3. Oktober in Hockenheim geplant. Rast, der aktuell in der Formel E fährt, hat seinen ersten DTM-Einsatz am 4. und 5. September in Spielberg. Die DTM-Rennen 2021 werden ab dem 19. Juni samstags und sonntags jeweils ab 13.00 Uhr live in Sat.1 übertragen.