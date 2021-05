Bochum verpflichtet Offensivspieler Antwi-Adjei

"Christopher Antwi-Adjei bringt sehr viel Dynamik mit und ist in der Offensive variabel einsetzbar", sagte Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport der Bochumer. Der in Hagen geborene Antwi-Adjei erzielte in 144 Einsätzen für Paderborn 27 Tore sowie 17 Vorlagen und hat einen Einsatz im ghanaischen Nationalteam vorzuweisen.