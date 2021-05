Nations League: Volleyballerinnen behalten im Krimi die Nerven

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in einem Fünf-Satz-Krimi durchgesetzt und den ersten Sieg in der Nations League gefeiert.

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in einem Fünf-Satz-Krimi durchgesetzt und den ersten Sieg in der Nations League gefeiert. Nur 21 Stunden nach der Niederlage gegen Rekord-Weltmeister Russland behielt das Team von Bundestrainer Felix Koslowski in der Corona-Bubble in Rimini die Nerven und schlug die Niederlande mit 3:2 (18:25, 25:18, 28:30, 25:23, 15:12).