Tennis: Struff mit viel Mühe im Viertelfinale von Parma

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat vor den am Sonntag beginnenden French Open noch ordentlich Sand im Getriebe. Beim ATP-Turnier in Parma wendete der an Position vier gesetzte Warsteiner nach einem Freilos zum Auftakt eine Blamage gegen Flavio Cobolli (19), Nummer 429 der Welt, nur mit viel Mühe ab und zog ins Viertelfinale ein. Struff (ATP-42.) siegte gegen den beherzt aufspielenden Wildcard-Starter nach 2:20 Stunden mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).