Eishockey-WM: Marco Nowak bei SPORT1 über Kasachstan-Duell und Ziele

Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen ist die deutsche Nationalmannschaft perfekt in die Eishockey-WM gestartet. ( Alles Wichtige zur WM 2021 )

Einer, der bei allen drei Erfolgen auf dem Eis stand, ist Marco Nowak. So auch beim deutschen Coup gegen Kanada . "Der Sieg gegen Kanada war unfassbar. Wir haben eine tolle Leistung gezeigt. Umso schöner ist es gewesen, dass wir den Sieg geholt haben", erinnert sich der 30-Jährige bei Eiskalt auf den Punkt - der DEL-Podcast, powered by Sport1 .

Jetzt legt der Verteidiger der Düsseldorfer EG - wie auch seine Team-Kollegen - den Fokus aber bereits voll auf das anstehende Duell gegen Kasachstan. "Wir freuen uns, dass es gegen Kasachstan direkt weitergeht. Das ist das Schöne an einer WM." (Eishockey-WM: Deutschland - Kasachstan, Mittwoch ab 15 Uhr LIVE im TV und Stream)

Nowak glaubt, "dass viele Nationen Respekt haben"

Dabei kann das DEB-Team auf die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft bauen. "Wir haben eine gute Truppe aus sehr tollen Charakteren hier zusammen. Es gibt hier keine Außenseiter, wir sind ein Team. Es macht unglaublich Spaß, jeden Tag mit diesen Jungs zu arbeiten", schwärmte Nowak und fügte an:

Der Dresdner ist überzeugt, "dass viele Nationen Respekt vor uns haben. Es wird gesehen, was wir aufgebaut haben. Wir wissen, was wir können und bringen das auch auf das Eis."

Dementsprechend hoch ist auch die Zielsetzung für die WM in Lettland: "Jeder, der zu einer WM fährt, will doch den Titel gewinnen. Man muss sich Ziele setzen. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, die Vorrunde zu überstehen. Aber wir wollen am 6. Juni auch noch spielen."