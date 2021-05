Klinsmann liebäugelt mit Job bei Ex-Klub Tottenham

Tottenham sucht nach der Entlassung von Jose Mourinho nach einem neuen Teammanager, zuletzt war der erst 29 Jahre alte Ryan Mason als Interimslösung eingesprungen. "In der Fußball-Welt passieren Dinge so schnell. Ich hätte nie gedacht, dass ich Deutschland oder die USA trainieren würde. Man muss immer offen für Neues sein. Warum also nicht die Spurs?", sagte Klinsmann.

In der englischen Premier League hatte Tottenham in der abgelaufenen Saison den siebten Platz belegt. "Es war eine Achterbahnfahrt. Am Anfang standen sie ganz oben und wir alle haben zu träumen begonnen. Zum Glück haben wir es am Ende in die Conference League geschafft. Meine Hoffnung ist, dass sich die Dinge nun etwas stabilisieren. Spurs-Fans wollen Unterhaltung geboten bekommen. Sie würden lieber 3:4 verlieren als 1:0 gewinnen. Das überlassen wir Arsenal. Wir schießen lieber Tore", sagte Klinsmann.