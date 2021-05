Supercup findet am 17. August in Dortmund statt

Borussia Dortmund empfängt die Bayern am 17. August © FIRO/FIRO/SID

Das Spiel um den deutschen Fußball-Supercup zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger Borussia Dortmund findet am 17. August im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen und live bei Sat.1 übertragen.