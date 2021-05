"Hauptberuf noch Tennisspielerin" - Petkovic wird Turnierbotschafterin am Rothenbaum

Andrea Petkovic wird auf dem Weg in eine zweite Karriere neue Turnierbotschafterin bei den Hamburg European Open vom 7. bis 18. Juli am Rothenbaum.

Andrea Petkovic wird auf dem Weg in eine zweite Karriere neue Turnierbotschafterin bei den Hamburg European Open der WTA und ATP vom 7. bis 18. Juli am Rothenbaum.

Aktuell bereitet sich die ehemalige Top-Ten-Spielerin in Paris auf die French Open vor, auch in Hamburg will Petkovic zumindest in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen: "Und wenn dann das Turnier der Herren beginnt, werde ich auf jeden Fall täglich auf Hartplatz trainieren."