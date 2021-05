Nach Verschärfung der Einreiseregeln: DFB arbeitet an Lösung für England-Legionäre

Die Verschärfung der Corona-Einreiseregeln für Großbritannien dürften auch Folgen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft haben. "Wir müssen schauen, welche Konsequenzen das hat. Wir verfolgen die Situation sehr aufmerksam und arbeiten an Lösungen", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner dem SID am Mittwoch.

Die Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein, weil sich dort die zuerst in Indien entdeckte Corona-Variante ausbreitet. Einreisende müssen in eine zweiwöchige Quarantäne. Diese kann auch mit einem negativen Test nicht verkürzt werden.

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht am Freitag in Seefeld/Tirol ihr EM-Trainingslager. Gündogan, Havertz, Werner und Rüdiger stehen am Samstag noch im Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea in Porto.

Am 6. Juni wird die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Düsseldorf reisen, wo tags darauf die EM-Generalprobe gegen Lettland ansteht. Am 8. Juni bezieht die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihr WM-Quartier in Herzogenaurach. Das erste Vorrundenspiel findet am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich statt.