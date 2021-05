ManCity: Weshalb die Tränen von Pep Guardiola um Sergio Agüero falsch sind

Als er sich wieder gesammelt hatte, da schwärmte er. "Wir lieben ihn so sehr. Er ist eine besondere Person für jeden von uns. Er ist so nett. Er hat mir sehr geholfen. Wir können ihn nicht ersetzen."

Guardiola weint nach Agüero-Abschied

Der Stürmer hatte sich im letzten Ligaspiel für ManCity noch einmal in den Fokus gespielt und beim 5:0 gegen Everton einen Doppelpack geschnürt. Es waren seine Treffer Nummer 183 und 184 in der Premier League. Damit sicherte er sich den Rekord von Wayne Rooney der meisten Ligatreffer für einen Verein.

Guardiola sortierte Deco, Ronaldinho und Eto'o aus

Guardiola: Fehde mit Ibrahimovic

In seiner Autobiografie schreibt Ibrahimovic: "In der Kabine war es viel zu ruhig. Messi, Xavi und Iniesta haben immer ohne Widerworte gehorcht. Sie waren wie Schuljungen. Aber ich bin nicht so. Ich konnte nicht so sein. Ich hatte kein Verhältnis zum Trainer, er hat mich kaum angesehen." (SERVICE: Tabelle der Premier League).