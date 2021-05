Jann-Fiete Arp beim FC Bayern nach Abstieg vor ungewisser Zukunft

Jann-Fiete Arp kann zuletzt selbst in der zweiten Mannschaft des FC Bayern nur noch sporadisch glänzen. Die Zukunft des einstigen Mega-Talentes ist offen.

Einst als große deutsche Stürmer-Hoffnung zum deutschen Rekordmeister gekommen, spielte der 21-Jährige zuletzt selbst in der 3. Liga keine große Rolle mehr. Beim alles entscheidenden letzten Spieltag schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader. Den endgültigen Abschied von Bayern II in die Regionalliga musste er von der Tribüne aus beobachten.