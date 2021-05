Lukasz Piszczek: So erlebte er sein Karriereende bei Borussia Dortmund

Hommage an 1909: Sieht so das neue BVB-Trikot aus?

Lukas Piszczek erlebt in Dortmund ein emotionales Karriereende. Trotz Gesprächen über eine Verlängerung bereut er den Zeitpunkt nicht.

"An den ersten zwei Tagen danach hatte ich ein komisches Gefühl, es war auch Wehmut da, dass diese Zeit jetzt vorüber ist", wird Piszczek von der Welt zitiert.

DFB-Pokalsieg "ein emotionaler Höhepunkt"

Der Pole spielte insgesamt 14 Jahre in der Bundesliga, davon elf bei Borussia Dortmund. "Es macht mich sehr stolz, dass ich bei so einem großen Verein so einen Abschied bekommen habe. Dafür kann ich mich nur bedanken", erklärte Piszczek.