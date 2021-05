Anzeige

Bald auf PBE - Dr. Mundo-Rework kurz vor Veröffentlichung LoL: Dr. Mundo-Rework bald spielbar

Die Anzeichen verdichten sich, dass das Champion-Rework von Dr. Mundo kurz davor steht von Riot Games veröffentlicht zu werden. Doch was genau wird sich nun ändern?

"Er muss ein guter Doktor sein - Patienten, die er einmal behandelt hat, müssen danach nie wieder zum Arzt."

Wer sich ein wenig mit der Lore von League of Legends im allgemeinen und Dr. Mundo im speziellen beschäftigt hat, weiß, dass dieser Satz im Bezug auf den selbsternannten Arzt aus Zaun mit Vorsicht zu genießen ist. Die Suche nach neuen Patienten ist für Dr. Mundo in letzter Zeit allerdings nicht nur aufgrund seines zweifelhaften Rufs als Mediziner ziemlich ins Stocken geraten. Das Fähigkeiten-Kit des schon 2009 releasten Top-Laners/Junglers kam mehr und mehr veraltet und der Champion damit immer unattraktiver für Spieler daher.

Um den Doktor wieder häufiger auf Patientensuche im Rift anzutreffen, kündigte Riot Games schon letztes Jahr ein Rework von Mundo an. Dieses ist nun kurz davor auf das Spiel losgelassen zu werden.

Rework kommt mit Patch 11.12

Inzwischen hat Riot auch offiziell das erneuerte Kit des wahnsinnigen Doktors veröffentlicht. Man kann also davon ausgehen, dass der neue Mundo in den nächsten Tagen schon auf den PBE-Servern gespielt werden kann. Bestätigt ist inzwischen, dass er im normalen/kompetitiven Modus zum Erscheinen des 11.12er-Patches, der am 9. Juni kommen soll, regulär spielbar sein wird.

In Sachen Fähigkeiten-Kit hat sich entsprechend einiges getan. Zumindest abseits von Mundos Q und seiner Ultimate. Diese bleiben nämlich weitestgehend gleich. Beim Betätigen von Mundos Q wirft dieser nach wie vor eine infektiöse Knochensäge, die, wenn sie trifft, dem Gegner magischen Schaden in Abhängigkeit seiner Lebenspunkte zufügt und ihn darüber hinaus verlangsamt. Auch die Ultimate bleibt bekannt. "Maximale Dosierung" pumpt den falschen Doktor voll mit Chemikalien was bewirkt, dass dieser sich sofort für einen bestimmten Anteil heilt. Außerdem bleibt dieser Heilungseffekt für eine bestimmte Zeit bestehen. Zusätzlich dazu erhält Mundo erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsschaden (AD).

Spannend wird es, wenn man auf die passive Fähigkeit, die W und die E schaut. Ein Überblick:

Passive - Goes where he pleases

Frei nach dem Motto "Er geht wohin er will." verhindert Mundos neue passive Fähigkeit nun dass der bullige Doktor durch den nächsten Angriff gestunned, gerootet oder sonst wie immobilisiert wird. Stattdessen verliert Mundo Lebenspunkte und lässt einen Kanister mit chemischem Inhalt fallen, der, wenn er ihn aufsammelt, wieder ein gewissen Anteil seines Lebens wiederherstellt und den Cooldown seiner passiven Fähigkeit verringert. Der Gegner kann diesen Kanister allerdings zerstören indem er einfach über ihn läuft.

Unabhängig davon ist nach wie vor der verstärkte Heilungseffekt, den Dr. Mundo nach wie vor über seine passive Fähigkeit erhält.

W - Heart Zapper

Heart Zapper erschafft ein elektrisch aufgeladenes Feld rum um Mundo herum, welches bei Feinden magischen Schaden verursacht. Gleichzeitig wird dabei ein gewisser Teil des ausgeteilten Schadens als grauer Balken (ähnlich wie bei Tham Kench) gespeichert. Nach Beendigung der Fähigkeit implodiert das elektrische Feld, verursacht weiteren Schaden an den Gegnern im Umkreis und wandelt den grauen Lebenspunkte-Balken in tatsächliches Leben um.

E - Blunt Force Trauma