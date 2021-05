Bastian Oczipka verabschiedet sich emotional vom FC Schalke

Oczipka war vier Jahre lang in Gelsenkirchen: "Diese scheiß Saison nicht wieder gutmachen zu können... das fühlt sich extrem beschissen an." Schalke war sang- und klanglos abgestiegen. Wie es für Oczipka weitergeht, ist noch nicht bekannt. Wie praktisch alle Schalker hat er eine äußerst enttäuschende Saisons hinter sich.

"Man hinterfragt sich ständig, warum man das, was man sich vornimmt, nicht auf den Platz bekommt", sagte der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler. In dieser Saison sei alles anders gewesen. "Ohne Euch im Rücken hat das gefehlt, was den Fußball ausmacht und was einer meiner Beweggründe für den damaligen Wechsel zum S04 war", erklärte er mit Blick auf die Fans.