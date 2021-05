Eishockey-WM 2021: Leon Draisaitl sagt Deutschland ab - das sagt Vater Peter

DEB bestätigt: Kahun statt Draisaitl zur WM

"Dominik hat signalisiert, dass er unbedingt zur WM kommen möchte. Dass er so schnell ins Flugzeug steigen kann, war der ausschlaggebende Grund. Bei Leon waren die Umstände anders und eine Abreise nicht sofort möglich. Daher haben wir miteinander beschlossen, dass er nicht nach Lettland reist", wird Bundestrainer Toni Söderholm in der Erklärung zitiert.

Draisaitl-Verpflichtungen bei Oilers

In der NHL ist es wie auch in anderen Profi-Ligen in den USA üblich, dass sich wichtige Spieler nach dem Saisonabschluss in einer größeren Medienrunde noch den Fragen der Journalisten stellen. Von den Oilers wurden Head Coach Dave Tippett, Oilers-Kapitän Connor McDavid, Draisaitl sowie vier weitere Top-Spieler eingebunden.