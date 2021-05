Anzeige

Europa League Finale: Manchester United - FC Villarreal live im TV, Stream, Ticker Finale: United will Flaute beenden

Hat noch keinen Titel als United-Trainer: Ole Gunnar Solskjaer © Imago

Das große Manchester United muss schon seit mehreren Jahren auf einen Titel warten. Nun bietet sich im Finale der Europa League gegen Villarreal die große Chance.

Manchester United will wieder an ruhmreiche Zeiten anknüpfen, der Titel in der Europa League soll der Startschuss einer neuen Ära sein. Doch der Finalgegner FC Villarreal brennt auf eine historische Chance.

Kaum ein Name ist so eng mit den glorreichen Tagen Manchester Uniteds verknüpft wie der von Ole Gunnar Solskjaer. Schließlich sammelte der Norweger als Spieler Titel en masse, er fügte dem FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 auch die "Mutter aller Niederlagen" zu.

Doch seit Solskjaer die Red Devils 2018 als Teammanager übernahm, herrscht Ebbe im Trophäenschrank des stolzen Weltklubs - das soll sich im Finale der Europa League endlich wieder ändern.

Dabei geht es für United am Mittwoch gegen den Außenseiter FC Villarreal nicht "nur" um einen Titel. Nein, Solskjaer will direkt den Beginn einer neuen Ära voll Glanz und Gloria einläuten. "Es ist ein Schritt auf dem Weg, unser ManUnited zurückzubringen", sagte der 48-Jährige.

Manchester United will Titel-Flaute beenden

Dieses ManUnited, auf das Solskjaer anspielt, war in den 90er- und 00er-Jahren unter Sir Alex Ferguson als unersättlicher Titelsammler berüchtigt.

Vor bis zu 9500 Zuschauern in Danzig soll der erste Schritt zurück zu diesem Selbstverständnis gelingen. "Eine Trophäe zu gewinnen, kann dir den Glauben schenken, und es kann dich auch hungrig nach mehr machen", sagte Solskjaer: "Wenn man etwas gewinnt, will man einfach mehr gewinnen, man will immer wieder das Gefühl haben, eine Trophäe zu gewinnen."

Dieses Gefühl ist den Red Devils abhanden gekommen. Die bislang letzten Trophäen sammelte 2017 Jose Mourinho mit dem Gewinn der Europa League und des Ligapokals. Seither herrscht eine Durststrecke, wie sie der verwöhnte Klub seit Ende der 80er-Jahre nicht mehr erlebt hat.

Auch Marcus Rashford weiß daher um die besondere Bedeutung dieses Finals. "Dieses Spiel ist für uns wichtig. Wir sind so nahe daran, als Team in jeder Saison wieder Titel gewinnen zu können", sagte der englische Nationalstürmer: "Vielleicht gibt uns die Europa League den Push, den wir noch brauchen."

ManUnited sollte vor Villarreal gewarnt sein

Der Trend zeigt schon deutlich nach oben. Nach einem krassen Fehlstart in der Premier League und dem Aus in der Gruppenphase der Champions League fing sich Manchester wieder, blieb in der Liga auswärts die gesamte Saison ungeschlagen und landete auf dem zweiten Platz hinter dem Stadtrivalen City. Aber ein Titel fehlt eben noch.

Doch so sehr Villarreal auf dem Papier Underdog sein mag - United sollte gewarnt sein.

Denn nicht nur schalteten die Spanier im Halbfinale den FC Arsenal aus und verhinderten, dass neben dem Champions-League-Finale am Samstag zwischen Manchester City und dem FC Chelsea auch die Europa League eine rein englische Angelegenheit wird.

Emery kennt sich mit Europa League aus

Villarreal hat auch den Europa-League-Experten schlechthin in seinen Reihen.

Schließlich hat Trainer Unai Emery diesen 15 kg schweren Pokal mit dem FC Sevilla schon dreimal gewonnen, insgesamt bestreitet der 49-Jährige schon sein fünftes Endspiel der Europa League. Und Emery kann ein besonders heißes Team ins Rennen schicken - schließlich brennt Villarreal auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte überhaupt.

"Villarreal ist so oft im Halbfinale ausgeschieden, aber jetzt haben wir es endlich geschafft", sagte Verteidiger Pau Torres: "Es ist eine historische Chance für uns."

Villarreal - United: die voraussichtlichen Aufstellungen

Villarreal: Asenjo - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - Moreno, Bacca

Manchester: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani

