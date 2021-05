NBA: Kristaps Porzingis von Dallas Mavericks kassiert Strafe

Der Superstar der Dallas Mavericks wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Dollar belegt, weil er gegen die Corona-Regeln verstoßen hat. Der Lette hatte am Sonntag einen Stripclub besucht, er wird wegen des Verstoßes aber keine Spiele verpassen.

"Was passiert ist, ist ein Fehler meinerseits", sagte Porzingis nach dem 127:121-Sieg der Mavericks in Spiel zwei gegen die Los Angeles Clippers. "Ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt mit den Protokollen, habe einen Fehler gemacht und dafür bezahlt. Ich bin froh, dass wir heute Abend den Sieg geholt haben und ich spielen konnte. Ich freue mich auf das, was kommen wird, aber es war ein Fehler meinerseits."