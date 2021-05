NBA: Lakers gleichen aus - Schröder stark

Die Los Angeles Lakers und ein starker Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben ihren Fehlstart in die NBA-Play-offs ausgemerzt. Der Titelverteidiger gewann bei den Phoenix Suns in der Nacht zum Mittwoch mit 109:102 und glich in der Best-of-seven-Serie zum 1:1 aus. Schröder steuerte 24 Punkte, drei Rebounds und drei Assists bei. Spiel drei der ersten Runde findet am Freitagmorgen (4.00 Uhr MESZ) statt.