WWE NXT: Finn Balor geht in großem Match gegen Karrion Kross k.o.

Klarer Sieg für Karrion Kross über Finn Balor

In den finalen Minuten des Matches sah es so aus, als ob Kross in Balors Aufgabegriff ohnmächtig werde. In der letzten Sekunde hielt er den Referee allerdings davon ab das Match zu beenden und sorgte anschließend dafür, dass dieses Schicksal Balor erfuhr.