Amateure fragen Profis: Neuer Fußball-Podcast verbindet Kreis- mit Bundesliga

Amateur interviewt Profi: Zwei unterschiedliche Fußball-Welten treffen ab sofort im neuen Podcast "Everybody is a Pro" aufeinander, der den Bogen von der Kreisklasse zur Bundesliga spannt. In den ersten Folgen stehen U21-Nationalspieler Amos Pieper (Arminia Bielefeld) und Nationalspielerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) Rede und Antwort.