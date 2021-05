Bayer Leverkusen veröffentlicht Doku über Bender-Zwillinge

In der Doku, die am kommenden Donnerstag auf dem Youtube-Kanal von Bayer Leverkusen erscheint, blicken Lars und Sven Bender auf ihre Karrieren zurück. Lars Bender spielte insgesamt zwölf Jahre für Leverkusen, sein Bruder Sven die vergangenen vier Jahre.

Lars und Sven Bender beenden Karriere

Zusammengerechnet liefen die beiden insgesamt 865-mal in der 1. und 2. Bundesliga auf. In Rio holten sie 2016 bei den Olympischen Spielen Silber mit der deutschen Nationalmannschaft.

Am vergangenen Samstag liefen die Bender-Zwillinge das letzte Mal in ihrer Karriere in der Bundesliga auf. Lars Bender traf in der Schlussminute per Elfmeter zum 1:3 bei Borussia Dortmund - BVB-Torwart Roman Bürki bewegte sich dabei bewusst nicht, um dem langjährigen Bayer-Kapitän einen schönen letzten Karriere-Moment zu gewähren.