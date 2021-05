NBA: Doncic führt Dallas Mavericks zum Sieg - Lakers gleichen gegen Suns aus

Mit 39 Punkten, sieben Rebounds und sieben Assist hat der Superstar die Mavs zum 127:121-Erfolg bei den Los Angeles Clippers geworfen und somit den Grundstein für die 2:0-Führung in der Playoff-Serie gelegt. Allerdings überzeugte der Point Guard mit seiner Wurfausbeute nicht wirklich.

Die Clippers wurden von Kawhi Leonard angeführt, der 30 seiner 41 Punkte in der ersten Halbzeit erzielte - so viele wie noch nie in einer Hälfte eines Postseason-Spiels. Paul George erzielte mit 28 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double.