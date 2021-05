Tennis: Alexander Zverev schieß vor French Open gegen Konkurrenz

In wenigen Tagen startet Alexander Zverev bei den French Open. Kurz vorher teilt er noch einmal gegen seine Konkurrenz aus.

Aber damit nicht genug: Der 24 Jahre alte Hamburger unterstellte seinen Gegnern zudem Unaufrichtigkeit. "Neunzig Prozent der Spieler sagen an den Medienkonferenzen nicht, was sie wirklich denken", so Zverev.