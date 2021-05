Holstein Kiel kämpft im Duell mit Köln gegen Relegations-Fluch

Anfang weiß, wovon er spricht. 2018 klopfte die KSV unter seiner Regie schon einmal an das Tor zur Bundesliga, lag seit dem 20. Spieltag ununterbrochen auf Platz drei, um dann allerdings in der Relegation am VfL Wolfsburg zu scheitern. "In der Relegation kann alles passieren, wir hatten damals Wolfsburg. Jetzt ist man wieder in der Relegation. In Kiel ist das ein bisschen ein Fluch mit 1860 damals", erinnerte sich Anfang.