Eishockey-WM: Deutschland - Kasachstan LIVE im TV, Stream, Ticker

Deutschland gegen Kasachstan vor Viertelfinal-Einzug

Mehr noch: Olympia-Silbermedaillengewinner Dominik Kahun verstärkt nach seinem Playoffs-Aus in der NHL das Team - Superstar Leon Draisaitl wird dagegen nicht nach Lettland reisen . Das Duo war in der Nacht zu Dienstag mit den Edmonton Oilers im Kampf um den Stanley Cup bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Kahun verstärkt DEB-Team - Draisaitl passt

So oder so: Tabellenführer Deutschland könnte mit dem vierten Sieg den Einzug ins Viertelfinale schon vorzeitig perfekt machen. Es ist das vierte Aufeinandertreffen bei einer WM.

Schlechte Erinnerungen an Kasachstan

Einmal allerdings verlor das deutsche Team - mit bitteren Konsequenzen. Bei der WM 2005 in Österreich gab es zum Auftakt in Wien eine 1:2-Pleite und am Ende in Innsbruck den Abstieg. (Alles Wichtige zur WM 2021).