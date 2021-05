Handball: DHB-Vorstand Schober rückt in EHF-Exekutive auf

Der Vorstandsvorsitzende Mark Schober vom Deutschen Handballbund (DHB) rückt als Vertreter der Nationalverbände ins Exekutiv-Komitee des europäischen Verbands EHF auf. Das ist der Ergebnis der Wahlen zum Nations Board am Dienstag in Wien. Schober wurde zunächst in das neue Gremium berufen und anschließend zum Vorsitzenden gewählt, damit ist er automatisch stimmberechtigtes Mitglied der EHF-Exekutive.