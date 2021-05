BBL: Ludwigsburg stolpert erneut in Bamberg - und muss ins fünfte Spiel

Titelkandidat MHP Riesen Ludwigsburg hat auch seinen zweiten Matchball im Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) vergeben und wird von Brose Bamberg nun ins Entscheidungsspiel gezwungen. Der Hauptrundensieger aus Ludwigsburg verlor am Dienstagabend in fremder Halle mit 84:87 (46:49), in der Best-of-five-Serie glich Bamberg damit zum 2:2 aus. Am Donnerstag (18.30/MagentaSport und Sport1) geht es in Ludwigsburg um den Halbfinaleinzug.