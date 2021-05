BBL-Playoffs: Ludwigsburg vergibt gegen Bamberg zweiten Matchball

Der BBL-Hauptrundensieger aus Ludwigsburg verlor am Dienstagabend in fremder Halle mit 84:87 (46:49), in der Best-of-five-Serie glich Bamberg damit zum 2:2 aus. Am Donnerstag (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) geht es in Ludwigsburg um den Halbfinaleinzug. (NEWS: Alles zur BBL)