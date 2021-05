Hockey-Turniere im Herbst: EHL Cup in Hamburg und Brasschaat

Die europäischen Hockey-Klubs bekommen nach dem in Coronazeiten stark reduzierten Programm der Euro Hockey League eine zusätzliche Bewährungschance.

Die europäischen Hockey-Klubs bekommen nach dem in Coronazeiten stark reduzierten Programm der Euro Hockey League (EHL) eine zusätzliche Bewährungschance. Im Herbst wird in Hamburg und im belgischen Brasschaat der EHL-Cup ausgespielt, das teilte die EHL am Dienstag mit.