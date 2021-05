Radsport: BDR verzichtet auf EM-Teilnahme in Minsk

BDR zieht EM-Teilnahme seiner Mannschaft in Minsk aus Protest gegen die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk zurück.

Aus Protest gegen die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) seine Mannschaft von der Bahn-EM in der belarussischen Hauptstadt (23. bis 27. Juni) zurückgezogen. Der BDR habe mit dem europäischen Verband Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass unter diesen Umständen eine Teilnahme nicht möglich sei. Zudem habe man auf eine Alternativlösung gedrängt, heißt es in einem Statement am Dienstag.