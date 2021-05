Tennis: Moraing verliert gegen Djokovic nach starker Leistung

Novak Djokovic hatte gegen den Deutschen Mats Moraing beim Turnier in Belgrad so seine Mühen © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Außenseiter Mats Moraing zieht sich beim Turnier in Belgrad gegen Novak Djokovic achtbar aus der Affäre - und verlangt dem Weltranglistenersten alles ab.

Der deutsche Außenseiter Mats Moraing (Mülheim/Ruhr) hat sich beim ATP-Turnier in Belgrad gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic äußerst achtbar aus der Affäre gezogen. ( NEWS: Alles zum Tennis)

Der 28-Jährige, der am Montag sein erstes Match in einem ATP-Hauptfeld überhaupt gewonnen hatte, musste sich im Achtelfinale dem 18-maligen Grand-Slam-Champion in dessen serbischer Heimat nach engagierter Leistung mit 2:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben.