Sky verzeichnet steigende TV-Quoten - BVB gegen Bayern mit Bestwert

Der Pay-TV-Sender Sky hat in der abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga Reichweiten-Rekorde aufgestellt. Durchschnittlich 4,7 Millionen Zuschauer sahen in der Summe pro Wochenende die angebotenen Begegnungen. Für die besten Quoten sorgte der Samstag mit rund zwei Millionen Zuschauern pro Nachmittag, was einem Plus von vier Prozent entspricht. Weitere 1,3 Millionen Zuschauer sahen durchschnittlich das Topspiel der Woche.