Wegen Corona: BVB macht 75 Millionen Euro Verlust

Pokalsieger Borussia Dortmund rechnet für das laufende Geschäftsjahr coronabedingt mit einem Verlust von rund 75 Millionen Euro. Das teilte der börsennotierte Fußball-Bundesligist in einer adhoc-Mitteilung am Dienstag mit. Durch den Pokalsieg und die erneute Qualifikation für die Champions League habe man die negativen Auswirkungen der Pandemie aber in Grenzen halten können. Das Geschäftsjahr 2020/2021 des BVB endet am 30. Juni.