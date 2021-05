"Die Bühne ist bereitet": Becker rechnet Zverev in Paris gute Chancen aus

"Die Bühne ist bereitet. Jetzt liegt es an ihm, einfach den nächsten Schritt zu gehen", sagte Becker am Dienstag bei einer Medienrunde des TV-Senders Eurosport . Zu Zverevs erstem Grand-Slam-Titel fehle "nicht mehr viel".

In Roland Garros ist Zverev bislang noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Zuletzt hatte der 24-Jährige stark aufsteigende Form bewiesen und auf dem Weg zum Turniersieg in Madrid unter anderem Sandplatz-König und Paris-Rekordsieger Rafael Nadal bezwungen. Die French Open beginnen am Sonntag.