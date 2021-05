Kerber mit "weniger Druck und etwas mehr Gelassenheit" zu den French Open

"Ich versuche das Turnier dieses Jahr mit weniger Druck und etwas mehr Gelassenheit anzugehen", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im SID -Interview: "Also nicht mit den ganz großen Erwartungen und dem Gedanken, dass es mir noch in meiner Grand-Slam-Sammlung fehlt."

Sie nehme sich vor, sich bei dem Sanplatzturnier vom Sonntag an "auf jede einzelne Runde zu fokussieren, vielleicht bin ich für eine Überraschung gut", fügte Kerber in dem Gespräch am Rande eines Sponsorentermins für Peloton an. Auch Boris Becker sieht keinen großen Druck für Kerber. "Ihr Ziel ist wirklich Wimbledon und vor allem Olympia, das sind für sie die zwei wichtigsten Turniere", sagte der Eurosport-Experte am Dienstag. In Paris sei "jedes Match, das sie gewinnt, ein Bonus".