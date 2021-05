Handball, Champions League: Paris - Aalborg und Barcelona - Nantes

Der FC Barcelona will ins Finale der Champions League © Imago

Die Auslosung ist vorbei, der Weg ins Finale der Champions League für Barcelona, PSG und Co. ist klar

Der dänische Handball-Meister Aalborg Handbold und Paris Saint-Germain sowie der FC Barcelona und HBC Nantes aus Frankreich ermitteln die beiden Finalisten für das Final Four der Champions League am 12. und 13. Juni in Köln.