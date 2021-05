Eishockey-WM 2021: Kahun verstärkt Deutschland - Zeitplan für den Gold-Coup

Die Zeichen stehen also denkbar gut, dass diese WM zu einem deutschen Turnier werden könnte; in einem Maße wie schon seit Jahren nicht mehr. "Wir müssen sehr zufrieden sein", sagte Bundestrainer Toni Söderholm bei SPORT1 . "Wir haben so viele Punkte geholt wie möglich."

NHL-Spieler Kahun verstärkt deutsches Team

Und es gibt weitere gute Neuigkeiten: Durch das Ausscheiden der Edmonton Oilers aus den NHL-Playoffs ist es geglückt, Dominik Kahun als Verstärkung zu gewinnen . Der 25-Jährige, der in der NHL-Hauptrunde neun Tore und sechs Assists für Edmonton beisteuerte, flog bereits am Dienstag nach Lettland, um zur deutschen Mannschaft zu stoßen.

In Riga muss er sich zunächst für drei Tage in Einzel-Quarantäne begeben. Sofern täglich negative Tests vorgelegt werden, könnte der Center am sechsten Tag nach seiner Ankunft das erste Spiel für Deutschland bestreiten - womöglich reicht es bereits zu einem Einsatz gegen Lettland am 1. Juni.