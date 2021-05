Mann der Stunde in der MotoGP: Miller verlängert bei Ducati

Miller hat in diesem Monat die WM-Rennen in Jerez/Spanien und Le Mans/Frankreich gewonnen, in der Gesamtwertung der Motorrad-Königsklasse ist der 26-Jährige nach fünf Läufen Vierter. "Ein weiteres Jahr mit der Ducati-Familie eingetütet", schrieb Miller bei Twitter: "Ich freue mich auf das, was kommt."