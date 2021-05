Leitsch fällt für U21-EM aus - Mai nachnominiert

DFB-Trainer Stefan Kuntz muss in der Finalrunde der U21-EM auf Maxim Leitsch verzichten.

DFB-Trainer Stefan Kuntz muss in der Finalrunde der U21-EM auf Maxim Leitsch verzichten. Der Innenverteidiger von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum fällt verletzungsbedingt aus, genauere Angaben machte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht. Für den 23-Jährigen wurde Lars Lukas Mai, der zuletzt von Bayern München an Darmstadt 98 ausgeliehen war, nachnominiert.

Die deutsche U21 bereitet sich seit Montag in Südtirol auf die K.o.-Runde der EM vor. Dort trifft das deutsche Team am kommenden Montag im Viertelfinale in Szekesfehervar/Ungarn auf Dänemark (21.00 Uhr/ProSieben).